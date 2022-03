Romeo e Giulietta di William Shakespeare al Teatro Marrucino: in arrivo una troupe Rai a Chieti

Un nuovo appuntamento con la grande prosa al Teatro Marrucino di Chieti. Gli attori Ugo Pagliai e Paola Gassman arriveranno giovedì giovedì 24 marzo nel capoluogo teatino per il riallestimento dello spettacolo "Romeo e Giulietta, una canzone d’amore", di William Shakespeare, che debutterà sabato 26 (ore 21) e domenica 27 marzo (ore 17,30) a Chieti.

La scelta non è casuale, vista la collaborazione pluridecennale dei due attori Gassman e Pagliai con il compositore e regista Cavuti, che li ha voluti nella stagione di Prosa per la particolare messa in scena della piece, diretta da Babilonia Teatri, che vedrà sul palcoscenico, oltre ai due protagonisti, gli attori Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi.

Durante le giornate di prove, la troupe di Rai 5 farà visita alla compagnia, dedicando uno speciale allo spettacolo che dopo le due repliche di Chieti, sarà in tournée nei migliori teatri italiani. Lo speciale verrà trasmesso venerdì 1 aprile.

La produzione dello spettacolo è di Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto, Estate Teatrale Veronese.

Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i protagonisti di Romeo e Giulietta di William Shakespeare riscritto dalla compagnia Babilonia Teatri. Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la compagnia veronese, ha inquadrato il grande classico di Shakespeare con un radicale ribaltamento di prospettiva rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile come quella formata da Pagliai e Gassman.

"Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a vere e proprie icone di un amore totale e impossibile – dice Cavuti - il fatto che a pronunciarle siano Paola Gassman e Ugo Pagliai, coppia da più di cinquant'anni, le rende commoventi e profonde. Le rende concrete e per quanto poetiche non suonano mai auliche. I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l'intero testo assumono qui una veridicità che sconvolge ed emoziona spingendoci ad empatizzare con gli attori sulla scena".

I biglietti sono disponibili al Foyer del teatro e sul circuito online di Ciaotickets. Domenica 27 marzo alle ore 12, si terrà l’incontro con gli artisti nel Foyer.