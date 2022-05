I borghi più belli, a Rocca San Giovanni il concorso Photowalk: il borgo medievale e i suoi trabocchi

Visitare il borgo, dalle case del centro storico fino al mare e di catturarne gli scorci attraverso la fotografia: è l’idea che muove il concorso Photowalk “Rocca San Giovanni: il borgo medievale e i suoi trabocchi”, promosso dall’associazione “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, in collaborazione con il Comune di Rocca San Giovanni. L’appuntamento è per sabato 4 giugno, in occasione del sesto evento di avvicinamento al Festival nazionale dei borghi più belli d’Italia.

La passeggiata tra le vie e i trabocchi di Rocca San Giovanni, uno dei borghi più belli d’Italia in Abruzzo, è un’iniziativa che mira proprio a fermare in uno scatto un elemento particolare e unico del luogo e della sua lunga storia.