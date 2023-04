Rinnovate le cariche del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio: Di Biase è il nuovo presidente

Nella giornata di mercoledì 19 aprile, nella sede della Confcommercio di Pescara si è tenuta l’assemblea elettiva del gruppo Giovani imprenditori della Confcommercio Abruzzo che ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali e all’elezione del presidente.

Erano presenti all’assemblea il presidente uscente Gruppo Giovani Confcommercio Abruzzo, Riccardo Savella, e i presidenti dei gruppi provinciali: Giampiero Di Biase (presidente gruppo Giovani Confcommercio Pescara), Maria Chiara Boccasini (presidente gruppo Giovani Confcommercio Chieti), Andrea Finistauri (presidente gruppo Giovani Confcommercio Teramo), Adolfo Bonura (presidente gruppo Giovani Confcommercio L’Aquila).

Sono intervenuti ai lavori assembleari anche i presidenti della Confcommercio di Pescara, Riccardo Padovano, e della Confcommercio di Teramo, Giammarco Giovannelli.

L’assemblea ha nominato all’unanimità Giampiero Di Biase quale nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori della Confcommercio Abruzzo.

“Devo ringraziare - ha commentato il presidente uscente Riccardo Savella - tutto il sistema Confcommercio per il supporto che mi è stato dato negli anni passati alla guida del gruppo Giovani Imprenditori Abruzzo e sono certo che il nuovo Presidente Giampiero Di Biase abbia tutte le carte in regola per contribuire a un’ulteriore crescita del nostro Gruppo regionale”.

“Ringrazio il presidente uscente Riccardo Savella - ha esordito il neo eletto Giampiero Di Biase - per il grande lavoro da lui svolto in questi anni alla guida del gruppo Giovani Imprenditori Regionale di Confcommercio e per le belle parole spese nei miei confronti. Ringrazio gli altri presidenti dei gruppi Giovani provinciali per la fiducia accordatami e sono certo di poter contare sulla loro fattiva collaborazione per lo sviluppo di idee e iniziative. Credo molto nella condivisione delle decisioni ed in tal senso intendo interpretare il ruolo di presidente regionale soprattutto come coordinatore dell’attività dei gruppi provinciali. A tal riguardo abbiamo già concordato l’idea di organizzare sul territorio regionale un grande evento nazionale dei giovani imprenditori che possa dare risalto alla nostra regione. Proporremo assieme la candidatura di una città abruzzese ad ospitare una convention nazionale dei giovani imprenditori del sistema Confcommercio”.