Al via i rilievi al sacrario Andrea Bafile a Bocca di Valle: il monumento celebra i valori dei combattenti d’Abruzzo

Il 29 marzo, grazie al lavoro in collaborazione tra il Comune di Guardiagrele la Soprintendenza archeologica di Chieti-Pescara e Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale di Firenze, sono iniziate le attività di rilievo e studi diagnostici al Sacrario di Andrea Bafile a Bocca di Valle.

Il monumento, custode discreto ospitato all’interno della Montagna Madre (la Majella) dal 1923, celebra i valori e lo spirito dei combattenti d’Abruzzo in un suggestivo ambiente decorato con pannelli in maiolica di Basilio e Tommaso Cascella.

Saranno proprio le maioliche il punto focale dello studio diagnostico, mirato ad approfondire, non solo lo stato di degrado, ma anche le caratteristiche tecnologiche di questi manufatti, simbolicamente importanti, ma altrettanto interessanti come opere d’arte di artisti abruzzesi che, con il loro contributo, hanno reso la regione Abruzzo un luogo ricco e suggestivo.

"Abbiamo chiesto - dice il sindaco di Guardiagrele, Dontello Di Prinzio - al Centro Nazionale delle Ricerche di Firenze di effettuare uno studio sul deterioramento delle maioliche realizzate da Basilio e Tommaso Cascella al Sacrario Andrea Bafile, per poter eseguire successivamente interventi per il restauro e la conservazione. Un intervento necessario per preservare un luogo simbolo per tutti gli abruzzesi. Questa attività arriva esattamente a cento anni dalla traslazione della salma dell'eroe medaglia d'oro al valore militare Andrea Bafile".