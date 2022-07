Quasi venti chili di rifiuti raccolti sulla spiaggia e alla foce del Foro

Bilancio positivo da parte del Wwf Chieti Pescara per l’iniziativa di pulizia della foce a della spiaggia a nord del fiume Foro, nel pomeriggio di sabato.

In poche ore, i volontari che hanno partecipato sono riusciti complessivamente a raccogliere 19,700 kg di rifiuti, che sono stati differenziati e censiti, per realizzare un quadro di dettaglio degli inquinanti presenti. Sono stati ripuliti complessivamente 8.600 mq di spiaggia per un fronte mare di 430 metri lineari.

“In un piccolo tratto di arenile – commenta la presidente del Wwf Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco – abbiamo trovato 12 pacchetti di sigarette, uno dei quali semipieno, e ben 86 cicche. Probabilmente non le abbiamo viste tutte, ma già così il dato è sconvolgente”. Il delegato regionale del Wwf Abruzzo, Filomena Ricci, che ha partecipato all’iniziativa, punta invece l’indice su plastiche e polistirolo: “Ben 250 frammenti più palloncini, posate, bicchieri e persino un pezzo del cruscotto di un’autovettura: sulla spiaggia arriva veramente di tutto e se non cambiamo subito le nostre abitudini la situazione rischia di diventare ingestibile”.

I volontari hanno anche portato avanti un’attività di citizen science per il calcolo delle particelle di microplastica rilevate in uno spazio misurato. La classificazione dettagliata del materiale raccolto contribuirà a fornire informazioni sulle condizioni complessive delle spiagge italiane.

L’iniziativa di sabato tra Ortona e Francavilla al Mare rientra nel tour Plastic Free 2022 del Wwf Italia per la Campagna #MissioneSpiaggePulite.