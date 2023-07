A Rapino inaugurato il Parco della Gioia: l'obiettivo è abbattere le barriere

È stato inaugurato all’interno della villa comunale di Rapino, il Parco della Gioia. All'inaugurazione erano presenti il sindaco Rocco Micucci accompagnato da diversi colleghi della provincia, il consigliere Fabrizio Montepara in rappresentanza della Regione e i parlamentari Guerino Testa e Alberto Bagnai.

Un parco inclusivo voluto dall'amministrazione comunale. “Abbiamo allargato il concetto di parco giochi, con l’idea di invitare tutti, bambini, ragazzi ed adulti - commenta il sindaco Micucci - a muoversi e a incontrarsi in un luogo veramente speciale, andando così ad influire positivamente sia sul paesaggio che sull’aggregazione sociale della comunità. Così questo luogo diventa anche un biglietto da visita del territorio da offrire a coloro che arrivano a Rapino o vogliono venire a visitarci. Il Parco della Gioia, i cui lavori sono stati diretti dall’architetto Maurizio Loi, si candida a essere il punto di riferimento delle famiglie di tutto l’Abruzzo e non solo. L'aspetto del parco giochi all’interno del paesaggio urbano è diventato oggi una parte preziosa e imprescindibile dell'urbanistica contemporanea. Per cui l’attenzione all’ambiente, ai materiali utilizzati, ai colori, sono stati particolarmente curati".

Il vice sindaco Marina Salvatore spiega che "ogni gioco collocato nel Parco è realizzato pensando all’ambiente perché realizzato con materiali riciclati, addirittura con le plastiche tolte agli oceani. Anche i cartelli agli ingressi sono innovativi. Spariscono gli elenchi dei divieti in favore di un richiamo generico al buon senso e alle regole. Infine non solo spazi per giocare, ma anche percorsi per passeggiare, angoli per leggere, ascoltare musica, conversare, e addirittura il TreexOffice, una casa sull’albero che verrà presto realizzata, dotata di elettricità, connessione wi-fi e di postazioni per lavorare e studiare, insomma un coworking moderno ed alternativo per studenti e giovani imprenditori”.