Le telecamere di Rai News 24 raccontano la bellezza della costa dei trabocchi [FOTO]

Le telecamere del programma di Rai News 24 "Cammina Italia" sono sbarcate ieri in Abruzzo per raccontare la bellezza della costa dei trabocchi.

Sarà ambientata qui la puntata del programma condotto da Alfredo Di Giovampaolo e che andrà in onda il 12 novembre prossimo sul canale Rai, come fa sapere la Cna Abruzzo.

Protagonista del racconto su un modo decisamente “lento” di fare, vivere e proporre turismo, è un pezzo di territorio che offre emozioni e suggestioni uniche a chi voglia farsi affascinare e guidare dai suoi percorsi. Percorsi da affrontare in bici, a piedi o in barca, che uniscono la costa all’entroterra, tra scenari di mare ricchi di suggestioni come Punta Aderci, ma anche borghi dell’immediato entroterra dai segni storico-architettonici di prim’ordine. Il tutto unito da quel collante inconfondibile fatto di sapori e gusti di una tradizione eno-gastronomica di grande qualità.

"L’arrivo in Abruzzo della troupe Rai - sottolinea la Cna in una nota - arriva pochi giorni dopo la conclusione del progetto Costa dei Trabocchi Active Fam Trip realizzato dal Gal Costa dei Trabocchi insieme a Cna Turismo e la collaborazione di Bikelife: gruppo di sigle che, già nei giorni scorsi, aveva ospitato giornalisti di testate specializzate che con il loro racconto contribuiranno a far conoscere meglio l'Abruzzo al grande pubblico".