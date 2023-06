Il pannello all’uncinetto di San Vitale partecipa all’Infiorata storica di Roma

Occasione storica per la Pro loco di San Salvo che parteciperà giovedì prossimo, 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, alla decima edizione dell’Infiorata storica che si svolgerà in via della Conciliazione.

La presidente Maria Sabatini della Pro loco San Salvo, con giustificato entusiasmo, evidenzia: “Porteremo in esposizione il pannello di san Vitale. La Pro loco San Salvo sarà l’unica a rappresentare l’Abruzzo. Un grande onore quale riconoscimento per l’originalità del lavoro delle nostre uncinettine”.

Il pannello originale di san Vitale è stato ingrandito con l’aggiunta di una ulteriore cornice di fiori. Ora le nuove dimensioni saranno quelle richieste per l’esposizione di 48 metri quadrati. L’esposizione avrà inizio alle ore 9 e terminerà alle ore 19.

“Mi complimento, ancora una volta, con la presidente Sabatini e con tutte le uncinettine – commenta il sindaco Emanuela De Nicolis – per avere realizzato l’immagine del nostro santo patrono che parlerà di San Salvo nella città eterna. San Salvo che a pieno titolo può sempre più essere considerata la città dei pannelli all’uncinetto che promuovono il territorio”.