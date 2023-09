Incetta di premi per il film "Destinazione finale" del regista Bruno Tarallo

La pellicola in 4k del regista di Francavilla al Mare Bruno Tarallo continua a mietere successi: il suo ultimo lavoro cinematografico dal titolo "Destinazioni finali" è stato presentato in numerosi festival cinematografici internazionali collezionando ben 33 riconoscimenti.

Ischitano ma da anni trapiantato stabilmente a Francavilla, Tarallo ha girato lungometraggio della durata di 104 minuti interamente in Abruzzo, con un cast di attrici locali emergenti. Il regista è stato premiato a Calcutta come miglior film sulle donne al Crown Wood International Film Festival, Caravan International Film Festival e Indian Indipendent Film Festival. Apprezzato anche alle rassegne cinematografiche di Dubai, Madonie, Craiova, Stoccolma, Amsterdam, Denver, New York, Belgrado ed Atene, "Destinazioni finali" ha ricevuto due menzioni d'onore e Bruno Tarallo ha ricevuto il premio come "miglior regista indipendente" al World's Best Filmmaker Award.

Il trailer del film: qui

L’opera filmica svolge una funzione di promozione turistica dell’Abruzzo poichè in quasi tutto il lungometraggio, anche grazie all’uso di diverse riprese aeree con droni, si propongono agli spettatori gli splendidi panorami di paesaggi e casolari del posto