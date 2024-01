Rilasciati nel parco della Maiella due giovani lupi appenninici provenienti dall'Umbria

Prosegue la collaborazione tra Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sezione Enpa Perugia, che già nel novembre scorso aveva portato a Civitella Alfedena altri due giovani lupi appenninici. Nella mattinata di oggi, lunedì 29 gennaio 2024, i due lupi, entrambi maschi di circa 8-10 mesi di età, sono stati trasportati presso le strutture del Parco.

Gli stessi erano stati trovati a maggio 2023 dai volontari del Cras, nell'area del Monte Subasio, con grossi problemi di rogna e, molto probabilmente, orfani della propria madre. Dopo essere stati catturati, i due animali selvatici sono stati curati dai veterinari del Centro ed è stato programmato il loro trasferimento nelle strutture faunistiche del Parco, grazie alla collaborazione tra i veterinari Massimo Floris (Enpa) e Leonardo Gentile (Pnalm).

Dopo un periodo di acclimatazione saranno uniti agli altri due giovani arrivati al Parco in novembre. Solo successivamente sarà valutata la loro definitiva immissione nell'area principale, insieme branco ad oggi presente. Il lupo è un animale meraviglioso dal complesso e affascinante comportamento sociale, proprio per questo ogni decisione e le relative tempistiche verranno valutate con cura dal team del Servizio Veterinario del Parco, assicurando il benessere animale di ogni singolo individuo ospitato.

"Inutile ribadire - si legge in una nota del Parco - come per questi animali, purtroppo, non vi sia alcuna possibilità di re-immissione in natura, non avendo ricevuto le cure e gli insegnamenti parentali. Per quanto sia difficile vedere in cattività questi animali, vero e proprio simbolo della natura selvaggia, ci piace ricordare sempre quanto la loro presenza, qui, possa dare un contributo fondamentale alla conservazione dell'intera specie, in termini di divulgazione e accettazione sociale".