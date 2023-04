Si inaugura a Perano la panchina bianca in memoria di tutte le vittime del lavoro

“Per non dimenticare il valore della sicurezza sul lavoro”. Sarà inaugurata con questa finalità la prima panchina bianca in Abruzzo, in memoria di tutte le vittime del lavoro.

La cerimonia si terrà domenica 16 aprile, in località Quadroni, a Perano. L'iniziativa è organizzata dall'Anmil (associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), fondazione “Sosteniamoli subito” e dal Comune di Perano.

Il programma prevede alle 17,30 il ritrovo presso la chiesa del Santissimo Salvatore a Piane d'Archi e alle 18 partirà la processione fino a località Quadroni (fontana del sindaco), a seguire la benedizione della panchina e la deposizione di una corona. La cittadinanza è invitata a partecipare.