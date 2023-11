Omicidio Casoli, Pd Abruzzo: "La violenza di genere va combattuta su più fronti"

"Le tante donne uccise in Abruzzo e in generale nel nostro Paese non sono più un’emergenza, fanno parte di un problema sistemico e strutturale perché funzionali alle logiche del sistema di potere maschile, il patriarcato, che da sempre ha permeato la cultura e le relazioni. Un problema che occorre quindi combattere su più fronti”. È il commento di Lorenza Panei e Daniele Marinelli, rispettivamente portavoce della Conferenza delle Democratiche abruzzesi e segretario del Partito Democratico d'Abruzzo, dopo il femminicidio di Casoli.

“Misure più rigide e incisive accanto a pene certe in materia di violenze di genere da sole non bastano. La violenza sulle donne - aggiungono - richiede un'azione più consapevole di severa prevenzione, una presa di coscienza trasversale sul tema della parità di genere, un'alleanza tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella società per garantire una crescita che sia davvero paritaria e inclusiva. È importante introdurre l'educazione di genere all'interno dell'attività didattica con programmi e progetti specifici coinvolgendo studenti, insegnanti e tutta la comunità scolastica da cui deve partire la svolta culturale improntata al rispetto e alla dignità”, concludono Panei e Marinelli.