Maltempo, allarme erosione a Fossacesia Marina: "La costa sta arretrando"

“In questi ultimi giorni di maltempo si fa sempre più urgente il problema dell'erosione di un tratto di costa di Fossacesia Marina.

"Le sole opere di difesa non sono sufficienti a proteggere in modo significativo la nostra spiaggia” dice il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che rivolge un nuovo appello alla Regione Abruzzo perché agisca in difesa dall’arretramento della linea di costa di Fossacesia Marina. "Un intervento urgente perché si giunga ad elaborare un idoneo ed efficace intervento, tra l’altro sollecitato più volte negli ultimi anni dal primo cittadino di Fossacesia".

Un problema che si presenta ogni volta che le condizioni metereologiche sono come quelle che hanno caratterizzato gli ultimi giorni.

Di Giuseppantonio ricorda di aver proposto un progetto agli uffici regionali per la realizzazione delle opere di difesa, finalizzate a preservare il litorale. "È un fenomeno che sta destando enormi preoccupazioni - sottolinea - per le conseguenze che la stessa ha provocato e potrebbe ancora provocare. Chiedo alla Regione Abruzzo di intervenire, ribadendo la delicatezza della situazione e prestando fin da subito la nostra completa disponibilità a trovare soluzioni condivise in merito".