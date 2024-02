Nella sede di Voci di dentro a Chieti c'è un nuovo servizio di prestito libri

Voci di Dentro odv apre alla città un servizio di “prestito libri”. Nella sede in via Concezio de Horatiis a Chieti sono a disposizione gratuitamente diverse centinaia di libri di narrativa moderna e contemporanea oltre che di saggistica.

L’iniziativa è stata possibile grazie alle donazioni di libri che sono stati fatti tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 dalla famiglia del dottor Michele De Caro e dall’associazione Acleo di Pescara.

Sono oltre 500 i libri disponibili: l’elenco è consultabile nella sede dell’associazione (aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12) o, su richiesta, può essere inviato per email.

“I libri di narrativa e i saggi, - sottolinea l'associazione di volontariato - otre ad essere materiale per i volontari di Voci di dentro impegnati nei laboratori di scrittura nelle carceri di Chieti, Pescara e Lanciano, saranno utili anche nel progetto ‘Chiavi di svolta’, in questi giorni finanziato dalla Regione Abruzzo che prevede, tra le altre azioni, l’avvio da parte di Voci di dentro di corsi di sostegno scolastico ed extrascolastico per ragazzi e giovani in difficoltà nello studio”.