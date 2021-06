Ad Agorà su Rai 3 Stuppia di Genetica Molecolare della d'Annunzio spiega il sequenziamento del Covid [VIDEO]

Chieti protagonista in televisione su Rai 3 nella puntata odierna, mercoledì 23 giugno, di Agorà.

Le telecamere del programma di approfondimento mattutino sono infatti state nel laboratorio di Genetica Molecolare dell'università Gabriele d'Annunzio.

Il responsabile Liborio Stuppia ha spiegato all'inviata della televisione pubblica Cesarina Trillini le fasi di sequenziamento del virus da Covid-19.

Questa attività si rivela un'arma indispensabile contro le varianti, come l'ultima, quella Delta. Proprio per quest'ultima Stuppia, dopo aver mostrato la ricostruzione in 3d spiega come sia più contagiosa. Inoltre l'Abruzzo viene considerata la prima regione italiana per il sequenziamento del virus grazie all'attività dell'ateneo e quella dell'istituto zooprofilattico di Teramo.

Di seguito il video del servizio: