Lavori sulla fondovalle Sangro, D'Annuntiis: "Il cantiere è già sbloccato, D'Alfonso risparmi fatica"

"Ci giunge notizia che l’onorevole D’Alfonso, in conferenza stampa, spiegherà come si sbloccano i lavori della fondovalle Sangro si risparmi la fatica, perché il cantiere è già sbloccato e i maggiori lavori previsti già finanziati".

A dirlo è il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale che attacca il deputato del Partito Democratico.

"Il presidente Marsilio - dice D'Annuntiis - attraverso interlocuzioni con Anas, ha avuto assicurazioni sul procedimento amministrativo e sulla ripresa dei lavori di una tra le più importanti infrastrutture abruzzesi, che permetterà un collegamento veloce e dinamico tra il versante adriatico, la parte interna della regione ed il Tirreno. In questo modo si andrà a valorizzare ed incentivare anche il settore turistico. Dopo l’aggiudicazione della gara sono sopravvenuti fattori di anomalo andamento, interferenze e maggiore onerosità; sono cresciuti, dall'avvio del cantiere, i prezzi delle materie prime - dal cemento agli inerti, all'acciaio - e le imprese hanno quantificato la maggiore spesa da sostenere e chiesto all'Anas di rivedere la questione economica e il contratto per aggiornare il tutto. Sono poi, inoltre, spuntate inattese sorprese come una sacca di gas metano, nella costruenda galleria sul versante di Gamberale e di Quadri".

Una situazione che per il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale "necessitava di una perizia di variante con maggiori lavori in galleria e adeguamento prezzi. La copertura finanziaria di tale perizia viene assicurata totalmente dalle economie di gara , e verrà approvata entro metà aprile con ripresa dei lavori entro i successivi due mesi.

Quindi - ha concluso D’Annuntiis - l’onorevole D’Alfonso oltre che per le solite 'comparsate' destini le sue preziose energie verso altri obiettivi e, se riesce, supporti in parlamento la forte azione che il presidente Marsilio e questa giunta regionale stanno attuando per dotare l’Abruzzo di infrastrutture al passo con i tempi e recuperare le inefficienze del passato".