A Lanciano al via i lavori per il campetto polifunzionale e il parco urbano a San Giuseppe [FOTO]

Al via a Lanciano i lavori del progetto di riqualificazione energetica dell'edificio Cappuccini e di valorizzazione del parco urbano del quartiere San Giuseppe, ai Cappuccini.

Questa mattina il presidente dell’Ater Fausto Memmo, accompagnato dal direttore generale Giuseppe D’Alessandro e dal responsabile dell’area tecnica Tommaso Sacramone, ha incontrato la stampa per fare il punto sull'intervento. Presenti anche l’assessore regionale Nicola Campitelli, il vice sindaco Danilo Ranieri e l'assessore alla transizione ecologica Tonia Paolucci.

L'importo del progetto, finanziato dalla giunta regionale, è di 432mila euro. “È un lavoro di squadra dove la filiera tra enti ha funzionato bene – dice Memmo – questo progetto ha due anime, una edile con la quale riqualificheremo un edificio dell'Ater, quattro appartamenti, cambiando gli infissi e installando pannelli fotovoltaici e pompe di calore. E una più sociale con la riqualificazione del campetto da calcio che diventerà polivalente”.

Ci sarà un'area gioco da 3 a 14 anni con giochi inclusivi, panchine e arredo urbano, biciclette elettriche e colonnine per la ricarica di auto elettriche, percorso pedonale e due parcheggi per disabili. “Il campetto sarà sistemato e allargato – spiega ancora il presidente Ater – in modo da diventare omologato per basket, pallavolo e calcetto. Sarà sistemata la scarpata con la realizzazione di un muro di sostegno che permetterà di allargare la strada di 2,5 metri per un ingresso più dignitoso alla zona industriale. Inoltre ci sarà un piccolo tratto di percorso ciclabile che si ricollegherà alla pista ciclabile sull'ex tracciato ferroviario”.

I lavori, progettati dall'ingegnere Paride Pasquini, dovrebbero essere ultimati per il prossimo gennaio. “Tutto ciò viene realizzato nell'ottica della transizione energetica ma anche della sostenibilità sociale – dice l'assessore Campitelli – diamo il via a un'opera che consentirà di aumentare la qualità della vita dei cittadini e di amalgare un quartiere attorno a un punto ben preciso, dove i residenti possono tornare a socializzare e stare insieme, i ragazzi avere un luogo di incontro e divertimento. Questo non è il punto di arrivo. Il faro della Regione Abruzzo è acceso su Lanciano”.