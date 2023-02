Superati i 10 milioni di casi di influenza da inizio stagione, in Abruzzo incidenza più alta della media nazionale

Superati i 10 milioni di casi (10.153.000) di influenza in Italia dall'inizio della stagione, e in Abruzzo l'incidenza è ancora alta. Ma il virus respiratorio vive ormai da settimane la sua fase di discesa.

Nella sesta settimana dell'anno, dal 6 al 12 febbraio, "l'incidenza delle sindromi simil-influenzali in Italia è ancora stabile e pari a 8,2 casi per mille assistiti (8,4 nella settimana precedente) e si colloca nella fascia di intensità bassa". Lo sottolinea il report Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che per l'ultima settimana monitorata segnala 485mila nuovi casi, in "continua lenta discesa" da metà dicembre.

L'incidenza delle sindromi simil-influenzali è stabile in tutte le fasce di età, lievemente in calo nelle fasce di età pediatriche, riportano gli esperti. I bambini sotto i 5 anni sono più colpiti, con un'incidenza pari a 23,2 casi per mille assistiti (25,5 nella settimana precedente).

Nella fascia d'età 5-14 anni l'incidenza è 10,75 per mille assistiti; nella fascia 15-64 anni a 7,86 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 3,70 casi per mille assistiti. In Abruzzo, Piemonte, Toscana e Marche l'incidenza è ancora sopra 10 casi per mille assistiti.