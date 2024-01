Pronta la nuova pavimentazione del corso di Guardiagrele: si amplia la zona destinata al passeggio

A Guardiagrele è pronta la nuova pavimentazione di via Roma, sede del corso principale e cuore pulsante del commercio locale. Domenica 28 gennaio l’inaugurazione dell’opera finanziata dalla Regione Abruzzo nell’ambito dei progetti Bandiera per un importo totale di circa 309.000,00 euro; i lavori erano iniziati lo scorso settembre.

“Quello di via Roma è stato un progetto fortemente voluto per la Città fin dall’insediamento di questa amministrazione – afferma il sindaco Donatello Di Prinzio – e siamo certi che il commercio locale trarrà grandi benefici dalla realizzazione dell’opera”.

La nuova pavimentazione prevede la trasformazione in area pedonale per il tratto di strada che va da piazza Santa Maria Maggiore a largo Garibaldi, ampliando quindi la zona chiusa al traffico a favore di una più ampia zona destinata al passeggio cittadino, agevolando le tante attività commerciali situato proprio in quell’area.

Il progetto di realizzazione era stato scelto in modalità completamente anonima da una commissione di tecnici esterna, dopo aver valutato tutti i progetti candidati, fino alla scelta di quello che verrà consegnato alla città la prossima domenica.

“Si tratta di un’opera che rispecchia la bellezza del nostro borgo e delle sue tradizioni – dice ancora il sindaco - . La scelta del disegno di una Presentosa, simbolo dell’artigianato guardiese, conferma ancora una volta come modernità e tradizione possano coesistere e creare un qualcosa di unico e ricco di emozioni”.