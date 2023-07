Goletta Verde arriva in Abruzzo, due giorni di appuntamenti a Vasto

Dal 28 al 30 luglio Goletta Verde sbarca in Abruzzo, prima a Vasto, in provincia di Chieti, e poi a Giulianova (Teramo). La storica imbarcazione di Legambiente, che monitora lo stato di salute delle acque marine e delle coste, sarà presente con un ricco programma di eventi.

Si inizierà domani pomeriggio, venerdì 28 luglio, a Vasto alle ore 18.30 con l’iniziativa Visit Costa dei trabocchi: turismo sostenibile, accessibile e digitale, a seguire la presentazione della Summer school internazionale 2023 e poi l’incontro dal titolo “La tutela di specie e habitat a rischio: minacce, opportunità e strumenti per raggiungere gli obiettivi europei sulla biodiversità al 2030”, durante il quale verrà trasmesso il documentario “Life Drlfi: un conflitto da risolvere”, dedicato al tema del complesso rapporto tra delfini e pescatori professionali e narrato dal divulgatore scientifico Barbascura X.

Sempre a Vasto la mattinata del 29 luglio si aprirà con il tavolo di lavoro “I cantieri della transizione ecologica” con al centro le sfide del territorio: green community, energie rinnovabili, aree industriali sostenibili, tutela della biodiversità e lotta ai cambiamenti climatici saranno i temi al centro del dibattito. Il tavolo di lavoro si aprirà con la firma dell’accordo tra Inwit e Legambiente, finalizzato a includere la riserva naturale di Punta Aderci nel progetto per il monitoraggio ambientale e della biodiversità, presentato la scorsa settimana a Pescara.

Nel pomeriggio del 29 luglio ci sarà il flash mob photo opportunity: Legambiente porta in spiaggia una cartolina…dal futuro!, durante il quale gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde inviteranno bagnanti e cittadini/e a constatare con i propri occhi come si vede un impianto eolico offshore a largo della costa.

In contemporanea si svolgerà un laboratorio dedicato all’educazione ambientale, realizzato grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife, durante il quale i volontari e le volontarie di Goletta Verde racconteranno tante curiosità sugli squali e cercheranno di sfatare alcuni luoghi comuni su questi interessantissimi animali. A seguire si terrà il laboratorio GenerAzioneMare, curato dal Wwf.

Il 30 luglio, poi, Goletta Verde attraccherà a Giulianova, dove saranno presentati i dati dei monitoraggi lungo le coste abruzzesi. La tappa si concluderà con la premiazione dei sindaci delle località insignite dalle 5 vele di Legambiente e Touring Club italiano.

Programma di Goletta Verde a Vasto

Venerdì 28 luglio

Ore 18| Punta Aderci

Riserva naturale regionale di Punta Aderci

VISIT COSTA DEI TRABOCCHI: TURISMO SOSTENIBILE, ACCESSIBILE E DIGITALE

Natura, Bike to Coast for Everyone, Rete IAT, DMS

Saluti:

Francesco Menna, Sindaco di Vasto e Presidente Provincia di Chieti

Sindaci della Costa dei Trabocchi

Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde e Segreteria Nazionale Legambiente

Intervengono:

Gabriele Barisano, Assessore all’Ambiente Comune di Vasto

Licia Fioravante, Assessore al Turismo Comune di Vasto

Fernando Di Fabrizio, Presidente Cooperativa Cogecstre

Marcello Squicciarini, Direttore DMC Costa dei Trabocchi e Polo Innovatur Turismo

Daniele D’Amario, Assessore regionale al Turismo

Modera:

Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo

a seguire

LAND AND SEA IN TRANSITION

Presentazione della Summer School Internazionale 2023

a cura dell’Università G.d’A., Legambiente, Regione Abruzzo, Polo Inoltra, Camera di Commercio Chieti Pescara, DMC e GAL Costa dei Trabocchi

Presenta:

Matteo di Venosa, Prof. di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara

Modera:

Silvia Tauro, Responsabile Legambiente Abruzzo Youth4Planet

con

Aperitivo biodiverso per i 25 anni della Riserva di Punta Aderci

La tutela di specie e habitat a rischio: minacce, opportunità e strumenti per raggiungere gli obiettivi europei sulla biodiversità al 2030.

Durante l’incontro verrà trasmesso in anteprima il documentario “ Life DELFI: un conflitto da risolvere” , realizzato nell’ambito del progetto europeo Life Delfi nel quale si racconta, grazie alle voci degli stessi protagonisti, il difficile rapporto tra delfini e pescatori professionali e le soluzioni innovative proposte per evitare le catture accidentali dei tursiopi. Il documentario è narrato dal divulgatore scientifico Barbascura X .



L’aperitivo sarà realizzato con la linea EVA PATCH progetto di BIO Cantina Orsogna con Dafne Onlus a supporto dell’autonomia e del reinserimento delle donne in uscita da vissuti di violenza di genere

Sabato 29 luglio

Ore 10.30| presso Punta Penna

Grotta del Saraceno, Via Osca 6 Vasto

I CANTIERI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Al centro del dibattito le sfide del territorio: green community, energie rinnovabili, aree industriali sostenibili, tutela della biodiversità e lotta ai cambiamenti climatici. ll tavolo di lavoro si aprirà con la firma dell’accordo tra INWIT e Legambiente per includere la riserva naturale di Punta Aderci nel progetto per il monitoraggio ambientale e della biodiversità presentato la scorsa settimana a Pescara. Il progetto quindi, oltre i sei comuni montani dell’Appennino centrale - Pescasseroli (AQ), Picinisco (FR), Caramanico Terme (PE), Roccaraso (AQ), Cappadocia (AQ), Pettorano sul Gizio (AQ), i due parchi nazionali (Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise e Parco Nazionale della Maiella), le due riserve naturali (Riserva Naturale Zompo lo Schioppo e Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio), si arricchisce di un’altra Riserva Naturale Regionale, quella di “Punta Aderci”. Tra i parametri ambientali monitorati l’anidride carbonica, il biossido di azoto e le polveri sottili.

Saluti:

Francesco Menna, Sindaco di Vasto e Presidente Provincia di Chieti

Stefano Varone, Comandante della Guardia Costiera di Vasto

Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde e Segreteria Nazionale Legambiente

Fernando Di Fabrizio, Presidente Cooperativa Cogecstre

Filomena Ricci, Delegata Wwf Abruzzo

Lucio Zazzara, Presidente del Parco Nazionale Maiella

Tommaso Navarra, Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Fabiano Aretusi, Presidente Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Emanuele Imprudente, Vicepresidente Regione Abruzzo

Intervengono:

Gennaro Strever, Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara

Mauro Miccio, Commissario Straordinario del Governo della ZES Abruzzo

Giuseppe Savini, Presidente Azienda Regionale Attività Produttive

Alfonso Di Fonzo, Presidente Polo Inoltra Logistica e Trasporti

Luigi Sammartino, Direttore Tecnico CIVETA

Giuseppe La Rana, Presidente patto Trigno – Sinello

Federico Fioriti, Direttore Casa delle Tecnologie emergenti dell’Aquila e Presidente Innovalley Cube

Sandro Scollato, Amministratore AzzeroCO2

Katuscia Eroe, Responsabile Nazionale Energia Legambiente

Nicola Campitelli, Assessore regionale all’Urbanistica e territorio, Energia e Rifiuti

Maurizio Dionisio, Direttore ARTA Abruzzo

Francesco Colangelo, Direzione Commerciale di INWIT

Daniele D’Amario, Assessore regionale al Turismo e Attività produttive

Modera:

Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo

a seguire

Firma accordo Legambiente – INWIT per il monitoraggio della qualità dell’aria a Punta Penna

Ore 17 |Riserve naturali regionali di Punta Aderci e Marina di Vasto

Flash Mob - Photo opportunity, Legambiente porta in spiaggia una cartolina…dal futuro!

Gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde invitano bagnanti e cittadini/e a vedere con i propri occhi il panorama del prossimo impianto eolico offshore a largo della costa.

In contemporanea

Ore 17 | A bordo di Goletta Verde, porto di Vasto

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

A seguire

Laboratorio #GenerAzioneMare

a cura del WWF