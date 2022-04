Giustino Bruno (Lupi del Sud Abruzzo) lancia una provocazione: "Francavilla al Mare in provincia di Pescara"

"Francavilla al Mare in provincia di Pescara". Questa la provocazione lanciata dal referente dei Lupi del Sud Abruzzo, Giustino Bruno a IlPescara.

L'idea rientrerebbe nell'unione dei comuni in una grande area metropolitana, con "meno tasse per i cittadini, più servizi con enti pubblici ridotti ma centralizzati, coordinamento tra polizie locali e l'interesse del popolo al primo posto: la città di Francavilla al Mare è a sud di Pescara, confinante con la città, è tutto un lungomare dove le abitazioni sono attigue e non si nota più la differenza tra i Comuni. Pertanto bisognerebbe passare la cittadina sotto la Provincia di Pescara".

Le motivazioni secondo Bruno nascono dal fatto che "molti francavillesi sono nati a Pescara, sono andati nelle scuole superiori a Pescara, vanno a vedere le partite del Pescara calcio, il casello autostradale è Pescara sud-Francavilla al Mare, si sentono più vicini a Pescara che a Chieti, che dista 17 km: ormai di fatto è "Pescara sud" la cittadina di Francavilla al mare".