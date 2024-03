Alla scuola dell'infanzia Cesarii nasce il giardino delle meraviglie, uno spazio esterno a misura di bimbo realizzato con le famiglie [FOTO]

Un nuovo spazio, frutto dell'impegno e della passione di genitori, docenti e piccoli alunni, è nato nella scuola dell'infanzia Cesarii dell'istituto comprensivo 1 di Chieti.

Unendo le forze, infatti, hanno realizzato un verso e proprio giardino delle meraviglie, uno spazio incantato che ha trasformato lo spazio esterno in un luogo magico, dove la fantasia si fonde con il verde e tutti gli spazi sono stati coprogettati e realizzati a misura di bambino.

Il Giardino delle meraviglie è anche un vero e proprio manifesto per la sostenibilità ambientale. Ogni spazio ha infatti una sua funzionalità, dall’isola della fantasia che cattura l'immaginazione, offrendo un luogo dove esplorare e sognare, leggere e raccontare, ai corner dedicati ai giochi tradizionali. L’attenzione al verde è il comune denominatore.

Gli alunni verranno naturalmente condotti a scoprire l'importanza della natura, promuovendo un approccio consapevole verso l'ambiente fin dalla più tenera età e con annesse azioni responsabili per preservarla.

Il Giardino delle meraviglie della scuola dell'infanzia Cesarii non è solo un progetto educativo, ma un vero e proprio esempio tangibile di come la collaborazione nella scuola comunità possa trasformare positivamente l'ambiente e la vita dei bambini. È un invito a guardare al futuro con ottimismo e impegno, costruendo un mondo più sostenibile e inclusivo fatto di condivisione e azione e vera buona prassi da trasferire sul territorio e non solo.

Oltre ai genitori, hanno collaborato anche i nonni dei bambini e il writer teatino Emanuele Fantacuzzi, che ha donato la sua opera ai bambini.