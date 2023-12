Francesca Michielin in concerto gratuito a Francavilla al Mare: il 29 dicembre nella piazza della stazione

Un grande appuntamento musicale sabato 29 dicembre in piazza Benedetto Croce a Francavilla al Mare. Ad esibirsi in concerto gratuito sarà la cantante Francesca Michielin.

L'evento promosso dalla Regione in collaborazione con il Comune si colloca nell'ambito del "Festival dei Popoli Europei" che ha l'obiettivo di mettere in correlazione tradizione e modernità all’insegna della cultura, della musica, del turismo e della storia, intesa come tradizione popolare.

L'iniziativa è stata ideata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo. Il Festival ha preso avvio nel corso dell'estate, portando grandi nomi in un luogo evocativo, tra Prata d'Ansidonia e San Pio delle Camere.

Francesca Michielin durante la sua carriera la cantante ha vinto quattro Wind Music Awards e un Premio Lunezia, è stata candidata ai David di Donatello e ai Nastri D'Argento, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 e al Festival di Sanremo 2021 e ad aver rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2016.

Nel 2022 la rivista italiana Forbes ha inserito la cantante nella lista 100 Women 2022. Dal 2022 è conduttrice di X Factor. "Chiudiamo l'anno con un bel regalo alla Città", commenta l'Assessore al Turismo e alla Cultura Cristina Rapino, "e se siamo abituati ai grandi appuntamenti con la musica nella stagione estiva, questa volta avremo la sorpresa di poter cantare e ballare al caldo dei piumini in una magica serata natalizia. Un evento che vede la collaborazione tra il Comune e la Regione, cui siamo grati per aver scelto Francavilla per questa iniziativa così importante".

"A sorpresa per i nostri concittadini, chiudiamo l'anno con un grande nome della musica. Abbiamo trascorso queste festività all'insegna delle animazioni per i bambini e per la famiglie, delle luci e dei colori di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, ora arriva un appuntamento che chiude il 2023 con una grande manifestazione. Un ringraziamento al Consiglio Regionale che sostiene economicamente questa importante iniziativa, all’assessore D’Amario che l’ha voluta a Francavilla ed anche ai nostri uffici che si occuperanno di tutta la parte logistica e di sicurezza, servizi indispensabili per dare vita a concerti e grandi eventi", aggiunge il Sindaco Luisa Russo. Il concerto si terrà nella piazza della Stazione alle 21,30. Sarà allestita l'area disabili nel lato sud della piazza, e vi si potrà accedere previa prenotazione all'indirizzo mail sindaco@comune.francavilla.ch.it entro le 14 del 28 dicembre, oppure direttamente la sera del concerto, ma fino a esaurimento posti.

"La Regione sceglie di nuovo Francavilla per i grandi eventi", grande soddisfazione da parte dell'Assessore Regionale a Turismo e Cultura Daniele D'Amario, che aggiunge: "dopo Francesco Gabbani a settembre, dopo la grande tappa di arrivo del Giro d'Italia prevista per il 15 maggio, ora il concerto di Francesca Michielin per una bellissima fine dell'anno. Un ringraziamento particolare al Consiglio Regionale, al Presidente Lorenzo Sospiri e al vice presidente Roberto Santangelo".