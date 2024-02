Al Comune di Casalincontrada un finanziamento da 25mila euro per la realizzazione di itinerari turistici

Il Comune di Casalincontrada ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di percorsi turistici sul territorio comunale; si tratta di un progetto presentato lo scorso giugno dall'amministrazione comunale.

La comunicazione ufficiale è arrivata pochi giorni fa, da parte del Gal Maiella Verde. In particolare, il Comune avrà un contributo di circa 25 mila euro, messi a disposizione dal Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2014/2022. L’intervento prevede l’allestimento di un itinerario che riconnette varie aree del territorio comunale con attrezzature fitness e cartellonistica di riferimento.

Il progetto, nel dettaglio, contempla il ripristino di un antico tracciato di strada comunale in zona “Malandra Vecchia”, l’antica fontana ubicata all’inizio della strada via San Marco, il parco pubblico dell’ex mattatoio, la pista ciclabile di Via Giardino, la piazza pubblica in contrada Sant’Ilio antistante la Chiesa della Madonna di Fatima.

Il percorso consentirà di riscoprire il patrimonio culturale,storico e ambientale del paese, ripensando la relazione tra “paese” e “natura”, spazi pieni e vuoti e grazie alle associazioni del territorio diventerà un “corridoio verde” attrattivo per turisti e visitatori.