Nuova procedura per l'estrazione di gas a Bomba, Marcozzi (Forza Italia): "Progetto già bocciato, serve valorizzazione"

“La vocazione del comprensorio di Bomba deve essere turistica, da qui al futuro. Le procedure per l'estrazione di gas sono già state bocciate a più riprese e a ogni livello istituzionale, sia regionale che nazionale. Questo territorio merita piuttosto di essere valorizzato attraverso investimenti capaci di recuperare definitivamente l'intera area del Lago, diventando un attrattore di turisti. È per questo che ho lavorato, insieme ai sindaci del territorio, che ringrazio per lo spirito costruttivo che hanno mostrato dal primo giorno, alla presentazione di un progetto di completa riqualificazione del lago di Bomba attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione”. Sono le parole della consigliera regionale di Forza Italia Sara Marcozzi, in riferimento all'allarme lanciato nella giornata di ieri dal Forum H20.

“Questo progetto - prosegue - prevede il recupero delle strutture esistenti, la realizzazione di infrastrutture e di piste ciclabili che possano diventare una fonte di attrazione per tanti cittadini da ogni parte d'Abruzzo e d'Italia. Un progetto che, insieme alla realizzazione di una ZipLine che colleghi Fallo a Civitaluparella, si innesta nel filone di proposte a cui ho lavorato per la valorizzazione delle aree interne. Con la nuova programmazione delle risorse, è possibile pensare al futuro con una visione precisa e chiara, generando una nuova economia turistica che, a cascata, porterebbe benefici a tutti i comuni del comprensorio. Per questo ritengo che procedure per l'estrazione di gas, peraltro già finite in un nulla di fatto, debbano lasciare spazio ad altre opere. Lo spirito di collaborazione e di condivisione che ho già avuto modo di apprezzare dal territorio permetterà di ottenere tanti risultati utili non solo alla provincia di Chieti, ma a tutto l'Abruzzo”, conclude Marcozzi.