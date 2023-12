Anche a Chieti tornano i cuori di cioccolato Telethon, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare

Saranno presenti anche a Chieti i cuori di cioccolato Telethon, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La maratona inizierà su Rai1 a partire dal 9 dicembre, in prima serata su Rai1 durante il programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle” e proseguirà fino alla puntata di “NaTale e Quale Speciale Telethon” condotta da Carlo Conti, sempre su Rai1, domenica 17 dicembre.

Chieti sarà tra le piazze coinvolte in Italia e anche altri comuni della provincia, insieme a molti altri in Abruzzo. Per consultare il banchetto più vicino dove acquistare i cuori di cioccolato, a fronte di una donazione minima di 15 euro, basta cliccare sul seguente link: https://www.telethon.it/partecipa/eventi/siamo-in-piazza-con-tutto-il-cuore

I volontari di Fondazione Telethon, di Uildm – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, di Ais Volontari Italiani Sangue, di Anffas - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, di Unpli - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, di Azione Cattolica, e nelle edicole di Si.Na.Gi aderenti, distribuiranno i cuori di cioccolato firmati Caffarel.

“Facciamoli diventare grandi insieme” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca. È infatti solo uno sforzo di attivazione collettiva, che coinvolga la società tutta, che può permettere di donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie. Questo concept guiderà tutta la Maratona e verrà declinato in tutti i canali di comunicazione, compresi i social media, sempre più centrali nella strategia di Fondazione Telethon e nella partnership con Rai.

Per partecipare in prima persona alla campagna come volontario e aiutare a distribuire i Cuori di cioccolato, è possibile telefonare al numero 06 440151 – tasto 2 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo volontari@telethon.it.