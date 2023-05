Resta stabile il numero dei casi Covid nell'ultima settimana, 4 i decessi registrati

Resta stabile l'andamento del Covid in Abruzzo. Il report diffuso dall’Assessorato regionale alla Sanità nel periodo fra il 6 e il 12 maggio segna 920 (di cui 379 reinfezioni) casi positivi e 911 guariti in più rispetto a una settimana fa, mentre il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 72 e 89 anni).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 3399 (+5 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 72 pazienti (-15 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (-2 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 1669 tamponi molecolari e 5429 test antigenici. Questa la ripartizione nelle quattro province degli ultimi casi positivi registrati in Abruzzo: 313 nel Chietino, 375 nel Pescarese, 160 in provincia dell’Aquila, 158 in quella di Teramo.