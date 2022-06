Coronavirus, crescono i contagi in Abruzzo: 1.345 nuovi positivi, un decesso nel Chietino

Crescono ancora i contagi Covid in Abruzzo: sono 1345 i nuovi positivi oggi, su un totale di 1876 tamponi molecolari e 5037 test antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore. Si registrano anche il decesso di una donna di 79 anni della provincia di Chieti e la guarigione di 268 persone.

Ma non scende il tasso di positività, né il numero degli attualmente positivi che sono 22388 in totale: +1075 rispetto a ieri, totale ottenuto sottraendo al numero dei nuovi positivi quello dei guariti.

Per quanto riguarda gli ospedali, invece, c’è stato soltanto un ricovero in più in area medica, dove il totale è 112; in terapia intensiva i ricoverati sono 4 (invariato).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (375), Chieti (314), Pescara (265), Teramo (311), fuori regione (26), in accertamento (53).