Coronavirus: oggi in Abruzzo 90 nuovi casi, più della metà in provincia di Chieti, e 5 decessi

Novanta nuovi positivi, 5 decessi e 134 guariti: è questo il bilancio sull'andamento della pandemia da Coronavirus nel bollettino quotidiano diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità.

Salgono così a 68.091 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza, mentre ci sono stati 2.248 morti e 55.433.

Il tasso di positività odierno è del 3,1%: in tutto sono stati eseguiti 2.206 tamponi molecolari e 695 test antigenici.

I nuovi casi riguardano persone di età compresa fra 1 e 89 anni, di cui 13 con meno di 19 anni: 6 in provincia di Chieti, 4 in quella di Pescara e 3 nell'Aquilano.

Le persone decedute avevano un'età compresa fra 63 e 92 anni: 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 3 in provincia dell’Aquila.



Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10.410 (-50 rispetto a ieri).



Di questi, 569 pazienti (+12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 64 (-1 rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.777 (-61 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Del totale dei casi positivi, 16.812 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+21 rispetto a ieri), 17.469 in provincia di Chieti (+54), 17.440 in provincia di Pescara (+17), 15.644 in provincia di Teramo (invariato), 543 fuori regione (+1) e 183 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 937.540 tamponi molecolari (+2.206 rispetto a ieri) e 370.888 test antigenici (+695 rispetto a ieri).