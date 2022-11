Festa con gli alpini per i 100 anni di nonno Giuseppe, reduce di Russia

Si è tenuta sabato 26 novembre, nella sede dell'Associazione nazionale alpini di Pretoro, la cerimonia in occasione dei 100 anni di Giuseppe Di Martino, alpino reduce di Russia, originario di Guardiagrele.

Alla presenza del presidente regionale Ana Abruzzo, dei sindaci di Pretoro e Guardiagrele, dei volontari alpini e dei suoi familiari, nonno Peppe è stato festeggiato con tutti gli onori. Grazie allo storico Mario Salvitti è stata ripercorsa la tragedia della campagna di Russia.

“Con zio Giuseppe, in una bella chiacchierata, ho ripercorso parte della mia infanzia, ricordando i suoi amici e i miei familiari”, dice il sindaco di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio, “grazie per l'esempio che sei stato per la tua famiglia, per gli alpini e per la nostra patria”.