Colletta alimentare: ritorna l’iniziativa anche a Chieti

Torna la colletta alimentare sabato 26 novembre in tutta Italia e anche a Chieti. In occasione della 26esima edizione della giornata nazionale della colletta alimentare, iniziativa della Fondazione Banco Alimentare Onlus, sarà possibile donare la spesa a chi è in difficoltà.

In circa 11mila supermercati saranno presenti oltre 140mila volontari riconoscibili dalla pettorina arancione.

In aumento le persone che chiedono aiuto per la spesa o per un pasto. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state 85.000 in più le richieste ricevute che hanno fatto salire a 1.750.000 le persone aiutate. In questo difficile momento economico e sociale, Banco Alimentare deve far fronte anche ad un aumento del 45% dei costi di gestione tra logistica, trasporti ed energia elettrica e ad un calo del 30% delle donazioni economiche da aziende e privati.

"Chiediamo a tutti gli abruzzesi e molisani di rispondere a questo invito con la grande generosità e sensibilità che ci caratterizza, - dichiara Antonio Dionisio, presidente del Banco Alimentare dell’Abruzzo - aiutando così 38.927 persone del nostro territorio in stato di bisogno, sostenute dalle 224 associazioni caritatevoli aiutate dal Banco Alimentare Abruzzo e Molise. Vi aspettiamo negli oltre 390 supermercati dove sarete accolti da oltre 4.000 volontari. Non vediamo l'ora di avervi al nostro fianco!"

In questa occasione il gruppo Lactalis in Italia, che racchiude al proprio interno Galbani, Parmalat, Nuova Castelli e Leerdammer, scende in campo al fianco di Fondazione Banco Alimentare Onlus in qualità di partner logistico, per contribuire in maniera concreta all’iniziativa di raccolta cibo.

Dal 26 novembre 2022 la colletta alimentare proseguirà anche online. Sarà infatti possibile continuare a donare alimenti su amazon.it/bancoalimentare, Carrefour.it, Esselungaacasa.it e EasyCoop.com. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it.

Per il secondo anno consecutivo il calciatore Giorgio Chiellini è testimonial della Colletta Alimentare ed è protagonista di uno spot radio e Tv di lancio dell’iniziativa solidale realizzato da Mate Agency.

Punti vendita a Chieti

Per poter dare una mano e partecipare alla colletta alimentare, sarà possibile recarsi in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa. L’elenco completo che riguarda la città di Chieti e provincia, potete trovarlo al link https://www.colletta.bancoalimentare.it/punti-vendita dove basterà inserire regione, provincia e città.