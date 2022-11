Chieti si illumina con i led: saranno connessi in rete 7700 punti luce

Prosegue nella città di Chieti la riqualificazione energetica e l’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione. Il progetto, avviato ad aprile su incarico del Comune di Chieti, ha l’obiettivo di favorire il passaggio all’illuminazione led connessa per ridurre il consumo di energia elettrica – con un risparmio pari al 60% rispetto agli attuali consumi, contenere le emissioni di CO2 per un migliore impatto ambientale, assicurare la sicurezza dei cittadini grazie a una maggiore e migliore illuminazione sulle strade e, infine, consentire un risparmio complessivo di oltre 378.000 euro nell’arco della durata della concessione.

I lavori sono stati affidati al nuovo gestore, la Esco (Energy service company) Ceie Power spa, azienda abruzzese specializzata nella realizzazione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, che consentirà il passaggio ad un sistema di illuminazione connessa grazie alla scelta della piattaforma di gestione della luce interact city e degli apparecchi led di Signify, leader mondiale nell’illuminazione, progettati appositamente per migliorare l’illuminazione urbana.

“Una buona notizia in un momento di grande impegno da parte dell’amministrazione a fronte dei rincari energetici che stanno colpendo famiglie, imprese ed enti come il nostro”, così il sindaco Diego Ferrara e Stefano Rispoli, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Chieti, “la percentuale di risparmio che la sostenibilità porta con sé sia in termini economici che ecologici, non è trascurabile e servirà anche per dare maggiore sicurezza alla nostra città, rendendo tecnologicamente anche più evoluta la pubblica illuminazione. Daremo conto dei passi fatti e di quelli da fare, com’è accaduto finora, convinti che il traguardo da raggiungere sia sicuramente l’utilizzo delle migliori tecnologie per un pubblico servizio al passo con i tempi e con le esigenze virtuose della pubblica amministrazione”.

“Costituisce motivo di orgoglio per la Ceie Power, che opera da oltre 50 anni nel settore elettrico, dare vita, proprio in Abruzzo, ad un progetto altamente innovativo e tecnologicamente all’avanguardia”, ha dichiarato l’ingegner Fabrizio Berardinucci, project manager di Ceie Power spa, “un progetto in grado di contribuire significativamente al miglioramento del livello del servizio di illuminazione pubblica reso ai cittadini e, allo stesso tempo, garantire l’attuazione di politiche di risparmio energetico soprattutto in questo particolare momento storico caratterizzato da un’importante crisi energetica, che impone un’attenzione sempre maggiore al tema dell’efficienza energetica e della razionalizzazione dei costi”.

“Siamo fieri di contribuire al passaggio della città di Chieti all’illuminazione led connessa, con un impatto positivo sulla sua comunità”, ha commentato Andrea Bernardini, systems & services public commercial leader di Signify, “questo progetto, infatti, non solo risponde alla necessità di soddisfare i più recenti requisiti di illuminazione urbana, ma pone anche le basi per favorire la transizione a un nuovo modello di gestione dell’illuminazione pubblica. Per questo, In Italia e nel mondo, da sempre investiamo in innovazione e sostenibilità, impegnandoci per offrire supporto e soluzioni in grado di potenziare i servizi ai cittadini migliorando, al tempo stesso, l’impatto ambientale e la gestione delle risorse da parte degli enti locali, che possono così essere destinate ad altri scopi”.

Nel dettaglio, il progetto prevede il potenziamento della piattaforma Interact city di Signify, con l’obiettivo di controllare fino a un totale di 7.700 punti luce di cui 6.800 sono apparecchi led Philips di Signify di recente installazione che, progettati appositamente per i contesti urbani, offrono un’ottima qualità della luce e un’installazione semplice, un miglioramento nella gestione della manutenzione e dei guasti, efficienza energetica e lunga durata di vita. Per rispondere alle specifiche esigenze locali il maggior numero di apparecchi sono rappresentati dal modello UniStreet gen2 (circa 6000 unità), l’ideale per i progetti di rinnovamento delle amministrazioni comunali grazie a un rapido ritorno dell'investimento e un significativo risparmio energetico. Grazie, infatti, alla versatilità di questo prodotto (utilizzabile nei contesti urbani, nei centri storici e nelle periferie) e alla vasta gamma di ottiche a disposizione, Signify è riuscito a soddisfare le diverse esigenze illuminotecniche. Oltre a questi apparecchi si è deciso di installare anche i corpi illuminanti della famiglia TownTune (circa 300), caratterizzata da un’elevata personalizzazione per meglio adattarsi al territorio, mentre per i lampioni stradali delle aree più urbane la scelta è ricaduta sugli apparecchi ClassicStreet (circa 200), che si contraddistinguono per il loro design contemporaneo ispirato alle lanterne stradali tradizionali insieme ai DigiStreet (circa 120), predisposti anche per l'installazione di sensori IoT. Infine, completano il progetto gli apparecchi della gamma CoreLine (circa 70), scelti per illuminare sia monumenti sia particolari in aree urbane e pedonali, e ClearFlood (circa 25 apparecchi), per l'illuminazione di grandi spazi all'aperto.

Inoltre, grazie all’integrazione con l’innovativo sistema di illuminazione led connessa per i centri urbani Interact city di Signify, è possibile gestire tutti gli apparecchi in tempo reale, raccogliendo e analizzando i dati così da intervenire prontamente, valorizzare il territorio, migliorare la sicurezza negli spazi pubblici, ridurre l’inquinamento luminoso e prevedere la possibilità di ampliamenti e integrazioni anche in futuro. Infine, l’utilizzo dell’innovativo software Interact City, basato su Cloud in 4G, assicura un ecosistema solido, aumentando la flessibilità degli operatori, migliorando l'efficienza operativa e ottimizzando le esigenze di manutenzione. Aspetti che, uniti ai vantaggi di efficientamento energetico, contribuiscono a rendere le città non solo digitali e sostenibili ma anche sempre più al servizio della comunità.