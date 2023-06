Carta acquisti per beni di prima necessità, a Francavilla i beneficiari sono 480

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha previsto un fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro.

Si tratta di una carta acquisti, dell'importo di circa 400 euro, i cui destinatari sono stati già individuati dallo Stato e sul territorio di Francavilla al Mare ammontano a circa 480 persone.

"Per accedere al contributo economico", precisa l'assessore alle politiche sociali Leila Di Giulio, "i cittadini non dovranno fare alcuna richiesta né sostenere alcuna procedura, né dovranno recarsi per questo presso i nostri uffici: i beneficiari verranno direttamente contattati dagli uffici che indicheranno le modalità per ottenere la carta acquisti".

Gli esercizi commerciali, invece, devono presentare domanda presso il Ministero, per stipulare con esso una convenzione affinché la carta acquisti sia presso di essi spendibile.

L’Anci Abruzzo ha trasmesso l’avviso di procedura per l’individuazione di esercizi commerciali che attuano piani di contenimento dei costi per l’acquisto di alimenti di prima necessità ed i modelli di domanda di partecipazione e di promozione della misura da parte delle associazioni di categoria. L'avviso è pubblicato sul sito del Comune (al link tutte le informazioni e la modulistica). La scadenza per l’invio dei modelli è fissata al 20 giugno 2023 entro le ore 16.