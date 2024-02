Torna il Carnevale d'Abruzzo: a Francavilla questa domenica la prima sfilata dei carri

Tutto pronto a Francavilla al Mare per dare il via alla 69° edizione del Carnevale d'Abruzzo. Oggi, domenica 4 febbraio, è in programma la prima sfilata che partirà alle ore 15

da piazza Stazione fino a piazza Sirena.

Tra le novità di quest’anno c’è la presenza di un carro dedicato al Giro d'Italia, in occasione della tappa di arrivo che Francavilla ospiterà il prossimo 15 maggio. Cinque i carri allegorici: oltre a quello che celebra l'arrivo della tappa abruzzese del Giro d’Italia sfileranno Lo Schiaccianoci, Disco Music, Ufo Robot, e il misterioso Attenti a quei tre.

La manifestazione vede coinvolte numerose scuole di danza del territorio che daranno vita a spettacoli itineranti insieme alla banda musicale, agli sbandieratori e alla Patanello street band.

C’è anche il concorso "maschera in mostra" dedicato a gli studenti che realizzeranno maschere di cartapesta seguendo i consigli dei maestri artigiani.

La sfilata seguirà il tradizionale percorso lungo viale Nettuno e sul lungomare con il palco nel piazzale della Stazione da dove parte il colorato corteo. Il divieto di transito (oggi e nelle successive due giornate di carri) scatterà alle ore 10 su viale Nettuno, viale Kennedy e via Bolzano; divieto di sosta in piazza Santa Liberata, piazza Benedetto Croce e naturalmente in tutte le zone dove sfileranno i carri.

L’ingresso all’evento è a pagamento (5 euro) e i biglietti possono essere acquistati online su Ciaotickets o al foyer di palazzo Sirena. Le prossime sfilate si svolgeranno nelle giornate di domenica 11 e martedì 13.