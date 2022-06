Auto green: a Chieti si registra un aumento del 103,7%

Domenica 5 giugno ricorre la giornata mondiale dell’ambiente e per l’occasione Autoscout24 dedica un focus al settore automotive green. In Abruzzo, nel 2021, sono aumentate sensibilmente le vetture ibride ed elettriche in circolazione, segnando un +102,5%. Tuttavia. La nostra regione è ben lontana dai valori registrati in regioni come la Valle d’Aosta, dove l’aumento registrato nello stesso anno è ben del 520,7%.

In tutte le province abruzzesi si registra un aumento: a Teramo il tasso di crescita è del +105,2%, a Chieti +103,7%, a L’Aquila +101,3% e a Pescara +100%.

Nei primi quattro mesi dell’anno a livello nazionale le vendite di auto ibride ed elettriche al netto del noleggio hanno raggiunto una quota di ben il 40,8% sul totale di auto nuove (136.990 immatricolazioni), un dato nettamente superiore rispetto al 13,1% del 2020. La quota maggiore riguarda le ibride (34,6%).

Inoltre sta crescendo un mercato interessante anche nell’usato, con numeri che guardano sempre di più verso le vetture green.

A tutto ciò si aggiunge la risposta promettente della Gen Z, molto più vicina ai temi ambientali ed etici. Considera, infatti, la sostenibilità come un aspetto molto rilevante.