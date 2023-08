Esperienza da vendere per la nuova palleggiatrice della Tenaglia Altino: Linda Michieletti

Linda Michieletti completa la casella delle registe per quel che riguarda la stagione 2023-2024 della Tenaglia Altino nel campionato di Serie B1 di volley femminile. La giocatrice bergamasca, classe 2000, saprà portare di sicuro in Abruzzo il suo bagaglio di esperienza coltivato nei vari campi di serie B. È nata e cresciuta nelle giovanili della squadra della sua città, la prestigiosa Foppapedretti Bergamo, chiudendo poi il suo percorso giovanile nelle fila del Bassano, con alle spalle esperienze di varie finali nazionali. Approda in seguito in campionati di serie con la maglia del Lurano, in B1, e poi nell’Alba volley, in B2.

Successivamente si sposta più a sud, gioca a Chieti e poi a Cerignola, fino ad arrivare all’anno scorso, sempre in B1, al Valtellina Volley dove entra in gioco nel finale del girone d’andata. Queste le sue parole dopo l’ingaggio: “Sono molto contenta di entrare a far parte di questa società, perché si tratta di una società seria e organizzata, la cui ambizione mi ha spinta ad abbracciare senza esitazioni il progetto. Sicuramente cercherò di dare il massimo, metterò a disposizione la mia grinta e tutto il mio impegno per crescere, migliorare e contribuire a raggiungere tutti gli obiettivi che la società si è prefissata, non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di conoscere da vicino tutto l’ambiente!”.