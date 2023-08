Morgana Giubilato è il nuovo libero della Tenaglia Altino: “Sono in una società seria e ambiziosa”

Ecco un altro fondamentale tassello per il roster rosso-blu della Tenaglia Altino: Classe 2001, originaria di Mazara del Vallo, arriva in Abruzzo Morgana Giubilato che nonostante la sua giovanissima età, ha già dimostrato in più occasioni di poter giocare senza problemi in campionati di altissimi livelli. Morgana muove i suoi primi passi nella Pallavolo Vigor Mazara e a 15 anni, invece, si trasferisce all’Orago Volley, dove inizia a raggiungere i suoi primi risultati importanti come la conquista, durante il primo anno, dello scudetto Under 16.

È il 2019 per lei l’anno di svolta quando inizia a comparire nei campi della Serie A2, prima con Macerata, per due anni consecutivi e poi con Mondovì, i due successivi. Queste le sue parole da giocatrice dell’Altino: "Sono molto contenta di indossare questa nuova maglia. È una società seria ed ambiziosa e rispecchia al meglio ciò di cui ero in cerca. La prima impressione è stata delle migliori e non vedo l’ora di conoscere tutti e iniziare a lavorare in palestra."