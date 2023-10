Volley femminile B1. Pronto riscatto per la Tenaglia Altino che piega Crotone in 3 set

Le Sirene della Pallavolo Crotone non hanno incantato la Tenaglia Altino e la formazione abruzzese ha potuto finalmente esultare per la prima volta in questa stagione. Dopo il ko della settimana scorsa in Sicilia, una rimonta beffarda subita dall’Amando Volley, le ragazze di coach Giandomenico si sono prontamente riscattate regolando in tre parziali la Pallavolo Crotone che si è dimostrata comunque un’avversaria tenace. Sono i primi tre punti nel campionato di B1 per le rossoblu e a incidere è stato anche e soprattutto il tifo incessante del PalaSilvestrina, un impianto che dovrà diventare il “fortino” di questa squadra se si vuole sperare nei play-off come lo scorso anno.

Tra una settimana Altino dovrà affrontare l’atteso derby abruzzese contro la Futura Volley Teramo, una sfida da giocare in trasferta ma alla portata di queste ragazze. Tornando al match di oggi pomeriggio, il primo set è stato quello che ha fatto palpitare maggiormente i tifosi di casa. Il punteggio finale (25-22) racconta molto soltanto in termini numerici e l’andamento spiega meglio quello che è successo. Nonostante i tentativi di fuga della Tenaglia, le crotonesi si sono rivelate un vero osso duro, riportando in parità la frazione di gioco in un momento delicato (17-17) con le altinesi capaci di sbloccare il risultato soltanto di misura grazie al punto decisivo di Cometti.

Una volta scrollate di dosso le paure residue, gli altri due parziali sono stati molto meno equilibrati. Le rossoblu hanno dominato il secondo, lasciando alle ospiti appena 15 punti, mentre il terzo è diventato una pura formalità solamente dopo la seconda metà del set stesso. È una ventata di ottimismo di cui tutto l’ambiente sentiva il bisogno, questo team può occupare senza problemi le prime tre posizioni del girone E.

Queste le parole del vicecoach Dell'Anna: “Dopo la sconfitta di Santa Teresa abbiamo lavorato tanto per ritrovare un po’ di certezze anche, e soprattutto a livello mentale in vista della partita di oggi. Siamo alla ricerca di nuovi equilibri per via delle assenze che hanno condizionato questo inizio di campionato, ma tutto il gruppo sta dimostrando spirito di sacrificio e voglia di raggiungere obiettivi importanti. Oggi sapevamo di affrontare un avversario giovane e con buone potenzialità. Nel finale del primo set abbiamo commesso qualche errore di troppo poi però siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo e il nostro gioco alla gara. È stata una vittoria fondamentale soprattutto per il morale, ci consentirà di tornare in palestra con ancor più voglia di fare in vista della prossima difficile trasferta a Teramo”. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-PALLAVOLO CROTONE 3-0 (25-22, 25-15, 25-18)

ALTINO: De Camillis, Ferrara L, Giordano, Cometti, Montechiarini, Orazi, Angeloni, Ricci, Giometti, Micheletti, Tega. All. Giandomenico

CROTONE: Capone, Caliò G, Sansò, Muraro, Sant’Ambrogio, Colombini, Ba, Caliò F, Cesario, Kus, Maggipinto. All. Asteriti