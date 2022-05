Tikitaka Francavilla leggendario: è in semifinale scudetto

Il Tikitaka Francavilla nella storia. Detto, fatto. Il pareggio di ieri sera a Giovinazzo, campo del Bitonto, per 5 a 5, vale un posto tra le prime quattro d'Italia.

Le giallorosse del presidente Tiberio accedono alla semifinale Scudetto, che si giocherà a partire da domenica prossima, probabilmente contro il Falconara, nelle prossime ore in campo contro il Bisceglie (pare una formalità dopo la vittoria larga dell'andata). In Puglia prova di carattere, tecnica e gamba: primo tempo che lascia impietrite le padrone di casa, chiuso sul 3-2 dalle ragazze di Schurtz. Nei 20' restanti, Lucileia e compagne faticano a rientrare in partita, mentre Vanin e le giallorosse volano sul parquet, arrivando al parziale di 5-3. Nel finale il pari del Bitonto, ininfluente. Vale, tantissimo, la vittoria di misura dell'andata (5-4).

"Non ci sono più aggettivi per descrivere il cuore di queste ragazze che ancora una volta ha prevalso, dopo una lunghissima stagione, sulla stanchezza", le parole del club sui profili social per celebrare l'impresa, che si ripete a distanza di poche settimane da quella compiuta in Coppa Italia (eliminazione solamente ai rigori contro lo Statte).

Appuntamento quindi a domenica 15 maggio, alle ore 20, al Palaroma di Montesilvano per la gara di andata della semifinale Scudetto. Ora non si gioca su andata e ritorno, ma la meglio delle tre: domenica 22 ci sarà Gara2 in trasferta, eventuale Gara 3 sempre in trasferta il 29).

Il tabellino

MARBEL BITONTO: Tardelli, Santos, Cenedese, Taina, Pernazza, Lucilèia, Othmani, Macchiarella, Errico, Tempesta, Mancini. All. Santos





TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Tampa, Bettioli, Verzulli, Bertè, Gerardi, Papponetti, Confessore, Prenna, Sgravo, De Siena. All. Marinelli



MARCATRICI: p.t. 1'20" Vanin (T), 2'54" Tampa (T), 15'17" Lucilèia (B), 19'40" aut. Bettioli (B), 19'51" Vanin (T), s.t. 1'11" Verzulli (T), 2'59" rig. Taina (B), 5'04" Tampa (T), 9'57" Taina (B), 12'55" Pernazza (B)



AMMONITE: Tampa (T), Taina (B), Bettioli (T)



ESPULSE: al 19'01" del s.t. Taina (B) per somma di ammonizioni



ARBITRI: Simone Micciulla (Roma 2), Simone Pisani (Aprilia), Alessandro Ribaudo (Roma 2) CRONO: Marco Moro (Latina)