Partenza del giro E da Fossacesia nel segno della mobilità sostenibile

"Da una città come la nostra, che punta sulla mobilità sostenibile, che crede fermamente nel valore del turismo slow quale opportunità di sviluppo, la partenza dell’edizione numero 5 del Giro-E è occasione di promozione unica per la Via Verde della costa dei trabocchi, per l’Abruzzo e per la stessa Fossacesia". Così il sindaco Enrico Di Giuseppantonio nel corso della presentazione a Milano del Giro-E 2023, che il 6 maggio inizierà da Fossacesia per concludersi il 28, dopo 20 tappe, a Roma.

La corsa è organizzata da Rcs Sport & Eventsuna E-Bike Experience, di tipo amatoriale, è riservata a un numero ristretto di team che, dotati di biciclette a pedalata assistita, si sottoporranno a prove di regolarità svolte su una parte del percorso del Giro d’Italia. Parteciperanno anche personaggi noti del ciclismo e dello sport.

Si partirà il 6 maggio, al mattino, da piazza Alessandro Fantini, spazio che nel quale sarà allestito il Green Fun Village. I corridori, dopo essere transitati nell’area monumentale di San Giovanni in Venere, raggiungeranno il lungomare della Marina e da lì, percorrendo la Via Verde della costa dei trabocchi, giungeranno al traguardo di Ortona a conclusione di un percorso di 28 chilometri e 200 metri.

“Il Giro E è l’occasione per la promozione di uno stile di vita che guarda sempre di più alla mobilità sostenibile e al rispetto dell’ambiente – sottolineano il sindaco Di Giuseppantonio e l'assessore allo Sport Maura Sgrignuoli-. Per queste ragioni ritengo che l’evento sia importante per Fossacesia, che è tra le mete preferite per il cicloturismo. E lo sarà ancor di più per mettere in mostra la Via Verde della costa dei trabocchi che, a mio avviso, è il percorso ideale per sviluppare questi aspetti, grazie anche alle sue indubbie bellezze paesaggistiche”.