Domenica alla villa comunale torna la maratona 6/8 ore città di Teate

Torna la seconda maratona 6/8 ore città di Teate: l'appuntamento è domenica 4 giugno alla villa comunale di Chieti per un evento unisce sport e turismo.

L’ultramaratona è a cura della A.s.d. Marathon Club Manoppello Sogeda in collaborazione con la Uisp e con il patrocinio del Comune di Chieti e la compartecipazione dell'Avis Comunale Chieti. La gara prenderà vita nel perimetro della villa comunale dentro un anello di 1.033 metri che verrà ripetuto per 6 e 8 ore. La partenza delle gare, sia la 21 km e sia la 6 e 8 ore è fissata in piazza Mazzini e, a seguire, in via IV Novembre e via Guido Costanzi.

I dettagli della manifestazione sono stati illustrati dall’assessore allo Sport Manuel Pantalone, da Franco Schiazza, responsabile regionale Uisp Abruzzo e Molise e organizzatore della Gara Asd MC Manoppello Sogeda, da Venturino Febbo presidente della società, saranno inoltre presenti Umberto Capozzucco, presidente regionale Uisp e Roberto Paoletti speaker dell’evento.

"La gara ha raccolto oltre 140 iscrizioni - ha fatto sapere l’assessore Manuel Pantalone - segno che il fatto che si svolga nel centro storico e in un percorso davvero bello e nel cuore della città è stata una bella scelta. Siamo lieti che l’evento sia cresciuto, perché ci consente di coniugare lo sport al turismo e alla promozione del nostro territorio. L’invito a tutti è a partecipare, dando forza a questo tipo di intrattenimento e cui Chieti è particolarmente vocata".

Per l'organizzatore Franco Schiazza "è emozionante essere riuscito a portare questa gara nella mia città. Avremo tante stelle e astri nascenti in gara - ha aggiunto - tra le favorite spiccano: nella 8 ore Caramia Cosima ASD Castrovillari e Tundra Chiaradia ASD Marathon Massafra; mentre nella 6 ore Antonella Ciaramella dell’Atletica Venafro già vincitrice della 6 ore nel 2022. Invece per i favoriti corre l’obbligo iniziare dal nazionale Alex Tucci del M.C. Manoppello Sogeda che correrà nella 8 ore con i suoi 245.885 km corsi nella 24 ore di Verona del 202, l' avezzanese Fabio Amabrini della M.C. Manoppello Sogeda vincitore della 6 ore 2022, Gianfranco Catena della M.C.Manoppello Sogeda già vincitore della 8 ore del 2022 e il teatino Maurizio Di Paolo della M. C. Manoppello Sogeda; mentre nella 6 ore Nicolangelo D'Avanzo Asd Bisceglie Running un grande campione di specialità, l'abruzzese Antonio Fiadone Passologico, il pugliese Giuseppe Magione della Pedone-Riccardi-Bisceglie, il romano Marco Girolami della Calcaterra sport. Poi ci sarà il vicentino Antonio Grotto con oltre 1.000 ultra/maratona fatte in tutte le parti del mondo. Atleti che arrivano da diverse parti d’Italia e, ancora, tantissimi altri che si cimenteranno per il solo gusto di correre”.

Le medaglie saranno in legno, dipinte da Morelia Persico, artista artigiana di San Valentino: un lato rappresenta Lusius Storax, con scena di combattimenti tra i gladiatori dell’antica Teate, sull’altro è riportato il tema della pavimentazione delle Terme con le immagini di un delfino e un ippocampo e l'aggiunta immaginaria di due impronte da running che vi corrono sopra.

Maratona Città di Teate: i divieti domenica 4 giugno

Dalle 6 del mattino è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, fino alle ore 16, sulle strade che saranno interessate dal percorso della gara: viale IV Novembre, dall’intersezione con Piazza Trento e Trieste a quella con via Paolucci; via Paolucci dall’intersezione con viale IV Novembre a quella con via G. Costanzi; via G. Costanzi. Istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 7 alle ore 16 circa in tutte le strade interessate dal percorso.

Sabato, giorno prima della gara, si terrà inoltre la pulizia della villa comunale e delle strade adiacenti, a cura di atleti, organizzatori e volontari.