Da Ortona alle colline che lambiscono la Maiella: va in onda la puntata di Linea Verde girata in Abruzzo

Ortona e Crecchio saranno le principali protagoniste della puntata di Linea Verde che andrà in onda domenica 19 febbraio alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia. Beppe Convertini e Peppone Calabrese racconteranno un viaggio lungo la costa abruzzese, da Ortona fino alle colline che lambiscono il massiccio della Maiella. Le immagini sono state girate circa un mese fa in zona dove la presenza della troupe della Rai non era passata inosservata.

"Con Peppone e Beppe Convertini si scopre la vocazione vitivinicola della provincia teatina – si legge nell'anticipazione diffusa dalla Rai - e l’antica tradizione della piccola vigna di famiglia, come nella storica contrada di Villa Baccile. Poi si partecipa a una battuta di pesca ai frutti di mare a bordo di una vongolara, al largo del porto ortonese. Ma c'è anche Ortona fra storia e leggenda: Salvatore Santangelo racconta i drammatici giorni del 1943, quando la città fu teatro di una cruenta battaglia fra nazisti e alleati, guadagnandosi l’appellativo di Stalingrado d’Italia e Maria Cristina Maselli narra della medievale leggenda della Ritorna, nella cornice del monumentale castello Aragonese".

Infine la visita a Crecchio, magnifico borgo dell’entroterra con il suo prezioso castello Ducale. In puntata anche una tappa ad Atri per conoscere le curiose galline nere autoctone, la locale liquirizia illustrata nelle sue proprietà da Ciro Vestita e, accompagnati da Francesco Gasparri, lo splendido scenario dei calanchi.