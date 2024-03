Ferrovia Roma-Pescara: Fiorello ironizza e pensa anche a “un ponte Milano – Chieti”

Tanta allegria e divertimento, come di consueto, nella puntata di oggi, venerdì 1° marzo, di VivaRai2!, programma condotto da Fiorello in compagnia di Biggio, Casciari e al resto del cast. Ospiti speciali di questa puntata i Negramaro, che si sono esibiti dal vivo.

Ma quali sono stati i temi affrontati oggi da Fiorello? Dopo aver aperto con i festeggiamenti in onore a Happy Days, che ha compiuto 50 anni, è passato a un tema molto caro agli abruzzesi: la realizzazione della ferrovia Roma-Pescara.

Un tema che da tempo risuona in Abruzzo e che ora sembra essere giunto alla fase finale. Sono stati infatti stanziati 720 milioni dal governo per la realizzazione della ferrovia Roma-Pescara, così da creare e completare questa opera importante per l’asse Tirreno-Adriatico.

Tuttavia questo genere di notizia ha sortito la reazione divertita di Fiorello, che dopo aver letto il titolo “Ferrovia Roma-Pescara, 720 milioni dal governo. La Premier Meloni dice che è un’opera di rilevanza strategica” ha commentato ironicamente:

“Mmmh… in Abruzzo, guarda caso. So che tra i progetti c’è anche la funivia Cortina – L’Aquila e un ponte Milano - Chieti, l’ha presa bene Calenda!”.