Elodie e Iannone: gustosa sorpresa al caseificio di Tornareccio

Amore, motori, concerti e … mozzarelle per Andrea Iannone ed Elodie. Una foto pubblicata oggi dal caseificio Iannone di Tornareccio ritrae il pilota vastese e la cantante in posa sorridenti e sereni con il giovane Matteo pronti a fare incetta di gustosi latticini. Li porteranno loro a tavola per le feste?

La coppia si troverebbe in zona per trascorrere la vigilia di Natale insieme alla famiglia di lui, a Vasto: avvistata in centro storico, Elodie ha rilasciato selfie e sorrisi.

Elodie e Iannone passeranno le festività tra la buona cucina abruzzese e gli impegni musicali della cantante, che sarà nuovamente in Abruzzo il primo gennaio 2024 in occasione del suo concerto in programma a Teramo. Il pilota invece, archiviate le feste, tornerà finalmente in pista dopo la lunga squalifica per preparare la prossima stagione, che prenderà ufficialmente il via a febbraio con il Gran Premio d'Australia.