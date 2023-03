"Un posto al sole" sulle montagne d'Abruzzo: Maurizio Aiello e Fabio Cannavaro sciano tra Pescocostanzo e Roccaraso

Parata di stelle, sulle montagne abruzzesi, negli ultimi giorni d'inverno. Se d'estate i vip apprezzano soprattutto la Costa dei trabocchi, nella stagione fredda in molti non disdegnano le nostre vette, che scelgono per regalarsi qualche giorno di sport e relax senza allontanarsi troppo da casa. Tutto, ovviamente, documentato sui social. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati i napoletani Fabio Cannavaro e Maurizio Aiello.

Il calciatore diventato campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, poche settimane fa ha dovuto lasciare la panchina del Benevento. Qualche giorno fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia durante una pausa dallo sci a Roccaraso, con sorriso d'ordinanza e telecamera sul caschetto.

Ieri, è stata la volta di Maurizio Aiello, volto della soap di Rai 3 "Un posto al sole", dove dal 1996 interpreta il ruolo di Alberto Palladini. L'attore ha postato una fotografia sulla neve con il cane di famiglia, raccontando nelle storie di Instagram il fine settimana con moglie e figli a Pescocostanzo.