Venti gradi a Natale: a Ortona c'è chi fa il bagno al mare

Tuffi natalizi a Ortona. Nel giorno di Natale le temperature ‘primaverili’ durante le ore centrali della giornata hanno indotto alcuni temerari, ma neanche troppo visti i 20 °C registrati ieri alle ore 13, a festeggiare con un bel bagno al mare. La foto di Armando Santacecilia postata sulla pagina Facebook Ortonalive ritrae il bagno di Natale prima di pranzo al lido Saraceni dove ieri il mare era "a dir poco spettacolare" scrivono. Anche nella giornata di oggi le temperature sono piuttosto miti e molto probabilmente qualcun altro vorrà provare l’emozione di un tuffo a dicembre.

Del resto il tempo in Abruzzo è ancora stabile e soleggiato per via dell’alta pressione. Nei prossimi giorni invece le temperature tenderanno a calare di qualche grado, restando comunque miti per la stagione. Secondo 3bmeteo.com per un cambiamento più significativo dovremmo attendere molto probabilmente la fine dell'anno, quando si prevedono un nuovo calo termico e un possibile peggioramento.