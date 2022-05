Arriva in Abruzzo la nuova tv digitale: entro giugno bisognerà effettuare la risintonizzazione

Dallo scorso 8 marzo i canali tv nazionali sono stati convertiti nel nuovo formato Mpeg4, come stabilito dal Decreto legge del 21 dicembre 2021. Per vedere i programmi in alta definizione anche in Abruzzo bisognerà procedere alla risintonizzazione di tv e decoder. Si ha tempo fino al 30 giugno 2022.

Gli utenti con televisori non Hd potrebbero non ricevere il nuovo segnale. Per non rischiare l’oscuramento (da gennaio 2023) e per ricevere i canali della piattaforma di ultima generazione e in alta definizione, occorre verificare la compatibilità del proprio televisore con il nuovo standard.

Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili sul sito del Mise https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/, dove sarà possibile beneficiare anche dei contributi messi a disposizione dell’acquisto di nuovi apparecchi o decoder nonché le indicazioni e i tutorial utili per procedere alla verifica della compatibilità del proprio apparecchio.

Non tutti i canali nazionali avranno il clone disponibile nella vecchia tecnologia e saranno garantiti solo alcuni tra quelli che trasmettono informazioni di pubblica utilità o altre emittenti che attualmente preferiscono mantenere la duplice versione: per questo è consigliato dotarsi di apparecchi idonei a recepire la nuova modalità di trasmissione.

Ciò consentirà inoltre, agli abruzzesi, di ricevere i canali nazionali sulle prime nove posizioni (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, Tv8, Nove) del telecomando e le emittenti locali dal canale 10 in poi.