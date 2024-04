Tiziana Magnacca nuovo assessore regionale: "Ringrazio Marsilio per aver tenuto conto dell'importanza della provincia di Chieti"

"Ringrazio Marco Marsilio per aver tenuto conto dell'importanza della provincia di Chieti e del risultato elettorale per la sua rielezione, alla presidenza della Regione Abruzzo. Lo ringrazio per aver ribadito nel corso del suo intervento per l'illustrazione del programma di legislatura, del valore delle deleghe che mi sono state assegnate in una regione dove il settore industriale e manifatturiero contribuisce in maniera corposa al pil regionale". Con queste parole Tiziana Magnacca commenta la nomina ad assessore regionale nella XII legislatura.

Ieri il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha firmato il decreto di nomina dei sei assessori. All'ex sindaco di San Salvo Magnacca sono state conferite le delghe alle attività produttive (industria, commercio e artigianato); ricerca industriale, lavoro

"Una responsabilità che assumo a servizio dell'Intera regione che merita di continuare nella sua crescita garantendo futuro e prosperità ai cittadini abruzzesi" ha detto ancora Magnacca che alle ultime elezioni regionali è stata la candidata che ha raccolto in assoluto il maggior numero di preferenze a Chieti e provincia, nonchè la donna più votata in Abruzzo.