L'assessore comunale teatino Fabio Stella alle elezioni europee: la candidatura con il Movimento 5 Stelle

"Sono ufficialmente candidato alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle nella lista della circoscrizione Italia Meridionale".

L'assessore comunale all'Igiene pubblica, Fabio Stella è candidato alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno nella circoscrizione che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

"Dopo tanti anni al servizio del Movimento - dice Stella - ho deciso di dare la mia disponibilità in questa competizione europea, mettendo al primo posto tenacia, studio e attivismo. Ringrazio gli iscritti del M5s che, con il loro sostegno, mi hanno permesso di rappresentarli in questo percorso.

In un periodo di grande preoccupazione legata all'incertezza di guerre e crisi internazionali, c'è bisogno di una forza politica che riporti al centro dell'interesse collettivo una fondante stella polare, la #pace! La pace tra i popoli e tra i territori. Altro che corsa alle armi, piuttosto 'restiamo umani'.

La nostra Costituzione, all'articolo 11, parla chiaro. Abbiamo il dovere di essere portatori di pace. Il mio impegno sarà massimo, ma come sempre la vera forza sarà quella della comunità di cittadini, iscritti e simpatizzanti che sceglieranno di starmi accanto in questa campagna elettorale. Vi chiedo di scendere in campo al mio fianco. Portiamo la pace in Europa e cresciamo insieme".