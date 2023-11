Il senatore Fina visita la casa lavoro di Vasto: "Qui e nelle altre strutture abruzzesi i problemi sono gravi"

Visita istituzionale alla casa lavoro di Vasto da parte del senatore del Partito Democratico Michele Fina che ieri, assieme al sindaco Francesco Menna, gli assessori Anna Bosco e Paola Cianci, al presidente del consiglio comunale Marco Marchesani ha incontrato lavoratrici e lavoratori della struttura con le rappresentanze sindacali.

“Se il grado di civiltà di una società si misura sul loro stato, il nostro Paese non è messo bene. Molto male sta poi l’Abruzzo, che risente dell’etichetta di una certa marginalità – ha dichiarato il parlamentare -. A Vasto e nelle altre strutture abruzzesi i problemi sono particolarmente gravi, riconducibili tra le altre cose alla penuria di personale che ha raggiunto proporzioni intollerabili, così come, in conseguenza, le condizioni di vita e lavoro nelle strutture. È un problema che va affrontato qui e altrove in Abruzzo a ogni livello, e bene fanno il sindaco e le istituzioni locali di Vasto a tenere alta l’attenzione. In queste condizioni l’istituto di Vasto non risponde al principio costituzionale di una pena che riabilita. Al contrario paradossalmente il detenuto o l’internato è ancor più spinto nelle braccia del crimine e dell’illegalità”.

“Agenti costretti a turni sempre più massacranti, orari di servizio che si prolungano ben oltre le otto ore standard e l’impossibilità di godere di riposo settimanale. La presenza di internati affetti da problematiche psichiatriche e la grave carenza dei servizi specialistici di assistenza alla persona in particolare Servizio Ser. D. e di Psichiatria. Pertanto – ha riferito il sindaco Menna -il senatore Fina ha annunciato che presenterà una interrogazione parlamentare per poter ottenere a breve termine una soluzione. Il parlamentare si è impegnato per ottenere delle risorse che possano consentire la ripresa dei laboratori all’interno della casa lavoro ormai fermi da tempo, consentendo quindi agli internati anche un graduale processo di rieducazione all’occupazione garantendo la dignità di tutta la comunità penitenziaria vastese”.